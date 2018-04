"Sieg des Guten über das Böse": Haus des kolumbianischen Drogenbarons Escobar wird abgerissen

(Symbolbild)

Eines der Wohnhäuser des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar in Medellín wird dem Erdboden gleich gemacht. "Das Gebäude Monaco wird abgerissen. Ich bin davon überzeugt, dass alle Symbole der Illegalität in Medellín fallen müssen", sagte Bürgermeister Federico Gutiérrez am Mittwoch.