Finnische Regierung gibt grünes Licht für Ostsee-Pipeline Nord Stream 2

Quelle: www.globallookpress.com Finnische Regierung gibt grünes Licht für Ostsee-Pipeline Nord Stream 2

Finnlands Regierung hat den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 genehmigt. Die am Donnerstag erteilte Genehmigung für den Teilabschnitt in der finnischen Wirtschaftszone gelte unter Bedingungen, teilte das Wirtschaftsministerium in Helsinki mit. So müssten die Verantwortlichen "die Verletzlichkeit der Ostsee" berücksichtigen und dürften andere, künftige Infrastrukturvorhaben in der Zone nicht ausschließen. In den nächsten Wochen muss eine Regionalbehörde noch eine zweite Genehmigung erteilen.