Bewaffneter Angriff an Universität in Türkei - vier Tote

Bewaffneter Angriff an Universität in Türkei - vier Tote

Ein Mitarbeiter der Osmangazi Universität in der Stadt Eskisehir in der Türkei hat auf dem Campus der Hochschule vier seine Kollegen erschossen. Der Angreifer sei in das Gebäude der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät eingedrungen und habe erst das Zimmer des Dekans aufgesucht. Als er diesen nicht vorfand, habe er vier seiner Kollegen erschossen, meldete der Sender CNN Türk am Donnerstag.