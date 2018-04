Schon wieder: Spielende Kinder machen gruseligen Fund

Quelle: www.globallookpress.com

In einem Dorf in Sachsen-Anhalt haben spielende Kinder zum zweiten Mal innerhalb eines Monats einen grausigen Fund gemacht. War es Anfang März noch ein Totenschädel auf einer Pferdekoppel gewesen, tauchte beim Spielen nun ein menschliches Skelett ohne Kopf auf. Der Torso habe vermutlich schon länger am Fundort in dem 9.300-Einwohner-Ort Barleben gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.