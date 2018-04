Brand in Moskauer Einkaufszentrum: ein Toter, sechs Verletzte

Rund eine Woche nach der Katastrophe in Sibirien ist es in Russland wieder zu einem Brand in einem Einkaufszentrum gekommen. Im Moskauer Kaufhaus "Persej dlja detej" (Perseus für Kinder) sei ein Mitarbeiter dabei ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in der russischen Hauptstadt am Mittwoch mit. Mindestens sechs Feuerwehrleute kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kunden seien alle unversehrt geblieben.