Quelle: Sputnik Putin: Wir warten nicht auf Entschuldigung, wir wollen, dass Menschenverstand triumphiert

Der russische Präsident Wladimir Putin wartet im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal nicht auf eine Entschuldigung Londons. "Wir warten auf nichts", sagte Putin am Mittwoch in Ankara. "Wir wollen, dass der gesunde Menschenverstand am Ende triumphiert und die internationalen Beziehungen keinen Schaden nehmen."