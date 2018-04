Ehefrau und Mitstreiter besuchen Puigdemont im Gefängnis

Quelle: Reuters Ehefrau und Mitstreiter besuchen Puigdemont im Gefängnis (Archivbild)

Zehn Tage nach seiner Festnahme in Schleswig-Holstein hat Carles Puigdemont im Gefängnis in Neumünster Besuch von seiner Frau und einem Mitstreiter erhalten. Marcela Topor kam am Mittwoch um 11.45 Uhr in Begleitung des Unternehmers Josep Maria Matamala, der Puigdemont unterstützt. Marcela Topor grüßte lediglich die Journalisten vor der Justizvollzugsanstalt, äußerte sich aber nicht weiter.