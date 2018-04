Forscher finden 170 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Fußabdrücke

Wie die Universität von Edinburgh am Diensttag mitteilte, sind auf der schottischen Isle of Skye riesige Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt worden, die über 170 Millionen Jahre alt sein sollen. Die Länge der Fußabdrücke lässt annehmen, dass die Tiere ungefähr 15 Meter lang und über zehn Tonnen schwer waren. Der Fund ist in einer schlammigen Lagune gefunden worden.