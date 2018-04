Fauxpas an der New Yorker Börse: Schwedens Spotify mit Schweizer Fahne begrüßt

Kann da jemand Schweiz und Schweden nicht auseinanderhalten? Ein Lapsus an der New Yorker Börse sorgt derzeit für viel Spott in den sozialen Netzwerken: Als das schwedische Unternehmen Spotify am Dienstag an die Börse ging, hingen zwei US-Fahnen sowie eine Schweizer Fahne vor dem Gebäude, um den Dienst zu begrüßen.