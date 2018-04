Putin: IS in Syrien komplett besiegt

Quelle: Sputnik © FILE PHOTO Putin: IS in Syrien komplett besiegt

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" ist in Syrien komplett besiegt worden, teilte der russische Präsident Wladimir Putin mit. Allerdings behalte der IS sein Zerstörungspotenzial und könne in verschiedenen Regionen der ganzen Welt angreifen, so Putin.