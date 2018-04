1.000 Mitarbeiter protestieren gegen Stellenabbau bei Airbus-Tochter in Augsburg

Quelle: www.globallookpress.com

Rund 1.000 Mitarbeiter der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec haben am Dienstag gegen den angekündigten Abbau von etwa 500 Stellen demonstriert. Das Unternehmen hatte vor wenigen Wochen angekündigt, dass bis Ende 2019 etwa 500 Zeitarbeiter ihren Job in dem Augsburger Werk verlieren sollen, in dem bislang noch rund 3.700 Menschen beschäftigt sind.