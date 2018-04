Aprilscherz dumm gelaufen: Tesla-Aktien jetzt tatsächlich im Fall

Nach dem jüngsten tödlichen Autounfall in Kalifornien und Elon Musks Aprilscherz über die angebliche Insolvenz des Unternehmens befinden sich die Aktien des Autoherstellers nun tatsächlich auf Sinkkurs. Das Tesla-Papier ist am Montag an der New Yorker Börse um 5,1 Prozent eingebrochen, wonach eine Aktie jetzt 252,48 US-Dollar kostet. Außerdem hat die Ratingagentur Moody's die Bonität von Tesla Ende März von stabil auf negativ herabgestuft.