Russland beendet Suchaktion nach verschollenem argentinischen U-Boot "ARA San Juan"

Die russische Nordflotte hat sein ozeanographisches Forschungsschiff "Jantar", das sich an der Suche nach dem seit Mitte November 2017 vermissten argentinischen U-Boot "ARA San Juan" beteiligt hatte, aus dem Südatlantik zurückgezogen. Das teilte die lokale Nachrichtenagentur Telam mit.

Demnach habe das Schiff am Montag das Suchgebiet endgültig verlassen und befinde sich auf dem Weg nach Buenos Aires, mit einem Zwischenstopp zum Tanken in Montevideo. Der russische Ehrenkonsul in der argentinischen Stadt Mar del Plata, Juri Kusnezow, bestätigte gegenüber Telam, dass die Suchaktion tatsächlich beendet sei.

Somit sind nach dem heutigen Stand alle ausländischen Einsätze im Gebiet des Untergangs des U-Bootes komplett eingestellt worden.

