USA setzen pakistanische Partei auf Terrorliste

Quelle: Reuters USA setzen pakistanische Partei auf Terrorliste

Die USA haben eine weitere pakistanische Gruppe auf ihre Terrorliste gesetzt. In einer in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des US-Außenministeriums hieß es, dass nun auch die Partei Milli Muslim Liga (MML) des bekannten Extremistenführers Hafiz Saeed in diese Rubrik falle.