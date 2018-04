Brüssel: Griechenland erhält 180 Millionen Euro für Flüchtlinge

Quelle: www.globallookpress.com Brüssel: Griechenland erhält 180 Millionen Euro für Flüchtlinge

Zur besseren Integration von Flüchtlingen in die griechische Gesellschaft stellt die EU-Kommission dem Land weitere 180 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Mit dem Geld solle unter anderem das Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen im städtischen Raum aufgestockt werden, teilte die Brüsseler Behörde am Montag nach einem Treffen des EU-Kommissars für Krisenschutz, Christos Stylianides, und dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen mit.