Aller Anfang ist schwer: Erste russische Post-Drohne stürzt bei offizieller Vorführung ab (VIDEO)

Quelle: www.globallookpress.com Erste russische Post-Drohne stürzt bei offizieller Vorführung ab (Symbolbild)

Der Zustelldienst der russischen Post hätte am 2. April eigentlich mit einer neuen Dienstleistung beginnen sollen. Die Drohne wurde in der sibirischen Stadt Ulan-Ude gestartet und hätte 16 Kilometer weiter in einer kleinen Siedlung landen sollen. Doch so weit kam es nicht: Der Quadrocopter prallte auf eine Hauswand und wurde dabei komplett zerstört. Der 2,5 Kilogramm schwere Inhalt des Päckchens sowie das Haus selbst sind unbeschädigt geblieben.