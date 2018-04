Saudischer Luftangriff tötet zwölf Mitglieder einer Familie im Jemen

Quelle: Reuters Saudischer Luftangriff tötet zwölf Mitglieder einer Familie im Jemen (Archivbild)

Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen sind mindestens zwölf Zivilisten getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, sagte der Leiter eines Kranenhauses in der Stadt Hodeida. Bei einem der Angriffe sei ein Wohnhaus getroffen worden, in dem Flüchtlinge aus dem Umland der Küstenprovinz untergebracht gewesen seien. Kampfflugzeuge hätten insgesamt drei Angriffe auf eine Wohngegend in der Küstenstadt geführt.