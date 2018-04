Kamele im Burger-Rausch: Ausgebüxte Kamele auf dem Weg zum Fast-Food-Restaurant

Quelle: www.globallookpress.com Kamele im Burger-Rausch: Ausgebüxte Kamele auf dem Weg zum Fast-Food-Restaurant

Zwei Kamele haben sich in Bremen aus ihrem Zirkusgehege geschlichen und sich in Richtung eines Schnellrestaurants davongemacht. "Iwan der Große" und sein mit ihm ausgebüxter kleinerer Artgenosse trabten am Montag hunderte Meter durch den Stadtteil Obervieland. Da den beiden Vegetariern offensichtlich nicht nach Cheeseburgern und frittierten Hähnchenstücken war, blieben sie auf einer Wiese nahe dem Restaurant stehen.