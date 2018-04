Gangs of London: Mordrate in britischer Hauptstadt erstmals höher als in New York

Quelle: AFP Gangs of London: Mordrate in britischer Hauptstadt erstmals höher als in New York

Erstmals in der modernen Geschichte hat London die amerikanische Metropole nach der Anzahl der Morde überholt. Im Februar 2018 sind in London 15 Personen durch einen Messerstich ums Leben gekommen, neun davon waren unter 30 Jahre alt. Im selben Monat wurden in New York 14 Menschen umgebracht. Auch im März gab es in der britischen Hauptstadt 22 gewaltsame Tode – um einen mehr als in New York.