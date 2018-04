Carles Puigdemont sechs Monate nach Referendum: "Es gibt kein Zurück"

Quelle: Reuters Carles Puigdemont sechs Monate nach Referendum: "Es gibt kein Zurück" (Symbolbild)

Genau ein halbes Jahr nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat sich der in Deutschland inhaftierte frühere Regionalchef Carles Puigdemont erneut in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Die Volksbefragung vom 1. Oktober 2017 sei der Beginn einer neuen Ära gewesen, von der es kein Zurück gebe, ließ der 55-Jährige am Sonntag auf Twitter und Instagram verbreiten. Die Mitglieder der abgesetzten Regionalregierung seien "politische Gefangene, aber frei in ihrem Geist".