Ecuador fordert von Julian Assange Verantwortung und Respekt vor Rechtsnormen

Quelle: www.globallookpress.com Ecuador fordert von Julian Assange Verantwortung und Respekt vor Rechtsnormen (Archivbild)

Ecuador hat sich im Streit um den gekappten Internet-Zugang für den Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Londoner Botschaft des Landes gewehrt. Julian Assange habe sich dazu verpflichtet, sich während seines Exils in der Botschaft nicht zu inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu äußern, teilte das Außenministerium des südamerikanischen Landes am Samstag in einer Erklärung mit. Die von Wikileaks verbreiteten Behauptungen, dass dies nicht der Fall sei, seien "inakzeptabel".