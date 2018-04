Mindestens zehn Tote bei Hoteleinsturz in Indien

Quelle: Reuters Mindestens zehn Tote bei Hoteleinsturz in Indien

Beim Einsturz eines baufälligen Hotelgebäudes sind in Zentralindien mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der Stadt Indore im Bundesstaat Madhya Pradesh am Samstagabend schwer verletzt und waren in kritischem Zustand. Rettungskräfte konnten nach Angaben der Polizei zehn weitere Menschen lebend aus den Trümmern ziehen.