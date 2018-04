Erstmals im Irak: Student eröffnet Katzenhotel in Basra

Der irakische Student Ahmed Taher Maki hat in Basra das erste Hotel für Katzen eröffnet. Die Pension befindet sich in seinem Haus. Der künftige Tierarzt bietet seinen flauschigen Gästen für rund 5.000 Dinar (umgerechnet 4,40 US-Dollar) ein Bett, regelmäßige Mahlzeiten, Gesundheitsuntersuchungen und eine gemeinsame Spielfläche an.