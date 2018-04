Fünf venezolanische Polizisten kommen nach Gefängnisbrand mit 68 Toten in U-Haft

Quelle: Reuters Fünf venezolanische Polizisten kommen nach Gefängnisbrand mit 68 Toten in U-Haft (Symbolbild)

Die venezolanischen Behörden haben nach dem verheerenden Brand in einer Haftanstalt im Bundesstaat Carabobo fünf Polizisten in Gewahrsam genommen. Wie der venezolanische Staatsanwalt Tarek William Saab am Samstag auf Twitter bekanntgab, sei unter den Festgenommenen auch der stellvertretende Leiter der Haftanstalt. Zuvor hatte die Regierung die Staatsanwaltschaft aufgefordert, alle Umstände des Brandes zu untersuchen.