Massenhafte Kohlenmonoxidvergiftung in Frankreich: 30 Gläubige klagen über Beschwerden in Osternacht

Quelle: Reuters Massenhafte Kohlenmonoxidvergiftung in Frankreich: 30 Gläubige klagen über Beschwerden in Osternacht (Symbolbild)

Mehrere Gottesdienstbesucher haben in der Osternacht in Frankreich eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Rund 30 Personen in Lamargelle seien betroffen gewesen, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag mit.