USA und Südkorea starten nach Verschiebung ihr Frühjahrsmanöver

Quelle: www.globallookpress.com USA und Südkorea starten nach Verschiebung ihr Frühjahrsmanöver (Archivbild)

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben ihre größten jährlichen Militärübungen begonnen. Das Feldmanöver "Foal Eagle" werde etwa vier Wochen dauern, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Sonntag mit. Damit würde sich die Dauer um etwa die Hälfte verringern. Die Übungen waren zunächst wegen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar verschoben worden. Damit hatten die beiden verbündeten Länder die Annäherung zwischen Südkorea und Nordkorea unterstützt.