Afghanische Taliban töten Geisel

Quelle: Reuters Afghanische Taliban töten Geisel (Symbolbild)

Taliban-Extremisten haben in Afghanistan eine von fünf entführten Geiseln getötet. Die vier anderen Männer befänden sich noch in der Hand der Taliban, sagte ein Sprecher des Gouverneurs der westafghanischen Provinz Herat am Samstag. Die radikalislamischen Taliban hatten die fünf Afghanen am Donnerstag entführt. Die Männer waren auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen.