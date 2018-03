Japans Walfänger kehren mit 333 getöteten Zwergwalen aus Antarktis zurück

Quelle: www.globallookpress.com Japanische Walfänger kehren mit 333 getöteten Zwergwalen aus Antarktis zurück (Archivbild)

Trotz internationaler Proteste haben Japans Walfänger in der Antarktis erneut zahlreiche Wale getötet. Das Mutterschiff "Nisshin Maru" und zwei weitere Schiffe kehrten am Samstag in den Heimathafen Shimonoseki zurück, nachdem die Jäger wie geplant 333 Zwergwale harpuniert hatten - offiziell zu "wissenschaftlichen Zwecken". Anders als in vorherigen Jahren habe es diesmal keine Störaktionen der Umweltschutzgruppe "Sea Shepherd" gegeben, meldeten japanische Medien.