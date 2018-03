Bundeskriminalamt stuft 760 Personen in Deutschland als islamistische Gefährder ein

Das Bundeskriminalamt (BKA) stuft derzeit rund 760 Menschen in Deutschland als islamistische Gefährder ein. Mehr als die Hälfte von ihnen befinde sich im Land, gab das BKA gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden bekannt. 153 der potenziellen Gefährder seien in Haft.