Reisebus verunglückt in Bayern: Ein Todesopfer und rund 20 Verletzte

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein voll besetzter Reisebus ist auf einer Autobahn in Bayern nahe Aschaffenburg verunglückt. Das Fahrzeug fuhr in der Nacht zum Samstag nahe der Landesgrenze zu Hessen auf einen mit Glas beladenen Lastwagen auf Feuerwehr und Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot zur Unglücksstelle auf der Autobahn 3. Auch ein Rettungshubschrauber war in der Luft.