Toter nach Wohnhausbrand in Leipzig entdeckt - Mann festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist am Freitag ein Verdächtiger festgenommen worden. Zudem wurde eine Leiche in dem ausgebrannten Gebäude entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hatten mehrere Medien online darüber berichtet. Die Polizei ging bei dem Feuer von Brandstiftung aus.