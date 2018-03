Moskau: London hat einen Monat Zeit, um sein diplomatisches Personal zu reduzieren

Das russische Außenministerium hat verkündet, Russland habe Großbritannien einen Monat gegeben, um seine diplomatische Vertretung an die Forderungen der Russischen Föderation anzupassen, sodass die endgültige Zahl der britischen Diplomaten mit der Zahl der russischen Mitarbeiter in Großbritannien übereinstimmt.

Außerdem übergab das Außenministerium dem britischen Botschafter eine Protestnote, die die "provokativen Handlungen" Londons verurteilt. Die Spiegelreaktion aus Moskau folgte, nachdem sich mehrere Länder den USA und Großbritannien beim Verweis russischer Beamten angeschlossen hatten. Am Freitag bestellte das russische Außenministerium die Botschafter aus den Ländern ein, die den Verweis der russischen Diplomaten in Zusammenhang mit der Skripal-Affäre vor kurzem verkündet hatten. Die spiegelbildlichen Maßnahmen betrafen unter anderem Italien, Schweden, Finnland und Polen, dessen Diplomaten Russland in einigen Tagen verlassen sollen. Letzte Woche ordnete Großbritannien die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten an.

