Tschechien liefert mutmaßlichen russischen Hacker an USA aus: Er soll LinkedIn gehackt haben

Quelle: www.globallookpress.com Tschechien liefert mutmaßlichen russischen Hacker an USA aus: Er soll LinkedIn gehackt haben (Archivbild)

Nach langen juristischen Auseinandersetzungen hat Tschechien einen mutmaßlichen russischen Hacker an die USA ausgeliefert. Der Verdächtige wurde nachts in Prag in ein Flugzeug gebracht. Das teilte am Freitag eine Sprecherin des Justizministeriums mit.