"Marsch der Rückkehr" im Gazastreifen: Auseinandersetzungen mit israelischer Armee ausgebrochen

Quelle: Reuters © Mohammed Salem

Während des sogenannten "Marsches der Rückkehr", also Massenprotesten im Gazastreifen, ist es zu Zusammenstößen zwischen den protestierenden Palästinensern und der israelischen Armee gekommen. Drei Palästinenser sollen dabei getötet worden sein. Rund 170 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit.