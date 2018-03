Fitness-App von Under Armour gehackt - 150 Millionen Nutzer betroffen

Quelle: www.globallookpress.com Fitness-App von Under Armour gehackt - 150 Millionen Nutzer betroffen (Symbolbild)

Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Cyber-Attacken, nun hat es den Sportartikelhersteller Under Armour erwischt. Die US-Firma machte am Donnerstag (Ortszeit) einen Hackerangriff auf seine Kalorienzähler-App "MyFitnessPal" öffentlich, der nach bisherigem Kenntnisstand etwa 150 Millionen Nutzerkonten betreffe. Under Armour habe am 25. März einen Datendiebstahl festgestellt, der sich bereits Ende Februar ereignete.