"Ich bin ein Sünder wie ihr": Papst wäscht Häftlingen die Füße

Quelle: AFP "Ich bin ein Sünder wie ihr": Papst wäscht Häftlingen die Füße (Archivbild)

In den vergangenen Jahren waren es Mafiosi, Behinderte und Flüchtlinge - nun hat Papst Franziskus zu Beginn der Osterfeierlichkeiten Häftlingen die Füße gewaschen. Für den Ritus fuhr der Pontifex am Gründonnerstag in das römische Gefängnis Regina Coeli, wo ihn zahlreiche Schaulustige begrüßten.