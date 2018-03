Frau verwechselt Schwangerschaft mit Lebensmittelvergiftung und entbindet im Krankenwagen

Quelle: www.globallookpress.com Frau verwechselt Schwangerschaft mit Lebensmittelvergiftung und entbindet im Krankenwagen (Symbolbild)

Eine 29-jährige US-Amerikanerin ist am frühen Sonntagmorgen mit starken Bauchschmerzen aufgewacht. Sie vermutete zuerst eine Lebensmittelvergiftung, weil sie am Vorabend in einem chinesischen Restaurant Hühnchen bestellt hatte. Da die Bauchschmerzen nicht nachließen, sondern immer stärker wurden, rief Crystal Gail Amerson den Rettungsdienst an. Wider Erwarten stellten die Ärzte fest, dass die Patientin Wehen hatte.