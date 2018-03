Boeing von WannaCry-ähnlichem Computervirus attackiert

Der Flugzeughersteller Boeing ist am Mittwochabend einem Cyberangriff ausgesetzt worden. Der Zeitung New York Times zufolge wär der Computervirus dem Virus WannaCry ähnlich. Die Zeitung zitierte dabei eine Aussage des Chefingenieurs von Boeing, Mike Vanderwel, in der es heißt, dass sich der Virus "wie Metastasen" ausbreitet. Es habe eine Gefahr bestanden, dass der Virus Produktionssysteme von Boeing sowie Flugzeug-Software treffen könnte, hieß es weiter.