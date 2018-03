Italien: Terrorzelle mit Kontakten zu Berliner Attentäter Amri ausgehoben

Quelle: www.globallookpress.com Italien: Terrorzelle mit Kontakten zu Amri ausgehoben (Symbolbild)

Mehrere mutmaßliche Terroristen, die Kontakte zum Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben sollen, sind in Italien festgenommen worden. Fünf Verdächtige wurden in der Region um Rom und der Stadt Latina festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der groß angelegten Anti-Terror-Razzia habe es neben Rom Beschlagnahmen auch in Latina, Viterbo, Matera, Neapel und Caserta gegeben.