Geldautomaten-Sprenger mit Nebelgranate vertrieben

Quelle: www.globallookpress.com Geldautomaten-Sprenger mit Nebelgranate vertrieben (Symbolbild)

Mit einer Nebelgranate sind am Donnerstag in Witten Räuber in die Flucht geschlagen worden. Die unbekannten Täter hatten in den frühen Morgenstunden versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Bochumer Polizei mitteilte, wurden dabei der Geldtresor des Automaten sowie Decke und Fensterscheiben des Automatengebäudes beschädigt.