Brand nach Häftlingsaufstand in Venezuela: 68 Tote

Quelle: Reuters Häftlingsaufstand in Venezuela: 68 Tote

In Venezuela sind 68 Menschen bei einer Meuterei von Gefangenen in einer Polizeistation ums Leben gekommen. Dies teilten die Behörden des Landes in der Nacht auf Donnerstag mit. Die Meuterei im Bundesstaat Carabobo hatte am Mittwoch begonnen, als die Häftlinge einen ihrer Bewacher als Geisel nahmen und anschließend Matratzen in Brand setzten, berichtete die Zeitung "El Universal". Mehrere Menschen erlitten Brandwunden. Viele der Opfer starben, weil sie Rauch eingeatmet hatten.