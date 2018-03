"Etwas ist gerade über uns geflogen": Zwei Piloten melden vermeintliches UFO über den USA

Die vorliegenden Cockpit-Aufzeichnungen der beiden US-amerikanischen Piloten lassen erahnen, dass diese möglicherweise ein UFO am Himmel über den USA gesichtet hatten. Den Vorfall haben sie nahe einem Flugkontrollzentrum im US-Bundesstaat New Mexico gemeldet. Das UFO soll am Himmel über dem angrenzenden Bundesstaat Arizona bemerkt worden sein.

Am 24. Februar vermeldete ein Pilot ein undefinierbares Etwas, das über ihn geschnellt wäre, während er über der Wüste flog: "Ich weiß nicht, was es war. Das war kein Flugzeug... Es ist in entgegengesetzter Richtung an uns vorbeigeflogen." Um die Mitteilung zu verifizieren, fragten die Fluglotsen einen anderen Piloten in der Nähe, ob er etwas Ungewöhnliches gesehen hatte. Der Pilot der Fluglinie American Airlines bestätigte, dass ein UFO über seiner Maschine geflogen wäre und sich durch einen starken Abglanz ausgezeichnet hätte: "Ich weiß nicht, was es war, aber es flog mindestens 600 oder 900 Meter über uns". Ein Sprecher des Flugkontrollzentrums teilte auf Anfrage von RT.com mit, die Fluglotsen hätten nicht überprüfen können, ob sich ein anderes Luftfahrzeug in der Umgebung befand.

Mehr zum Thema - "Was zum Teufel ist dieses Ding?" - Freigegebene Aufnahmen zeigen angebliche Begegnung mit UFO