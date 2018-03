Bus verunglückt auf Alpenpass in Österreich: Rund 30 Verletzte, zwei von ihnen schwer

Quelle: www.globallookpress.com Bus verunglückt auf Alpenpass in Österreich: Rund 30 Verletzte, zwei von ihnen schwer (Symbolbild)

In Österreich ist ein voll besetzter Reisebus auf einer Schneefahrbahn auf einem Alpenpass verunglückt. Nach Angaben des Roten Kreuzes gab es am Pass Gschütt im Bezirk Gmunden einen oder zwei Schwerverletzte sowie bis zu 30 leicht verletzte Passagiere. Die Polizei machte am Mittwochvormittag noch keine genauen Angaben zum Unfallhergang. Retter, Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz.