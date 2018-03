Doch Kim Jong-un: Besuch des nordkoreanischen Staatschefs in Peking offiziell bestätigt

Einen Tag nach dem mysteriösen Besuch eines ranghohen Politikers aus Nordkorea in Peking hat die chinesische staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch ein Treffen des nordkoreanischen Oberhaupts Kim Jong-un mit Chinas Staatschef Xi Jinping offiziell bestätigt. Auch die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben von China über den Geheimbesuch informiert worden.

Die chinesische Regierung habe das Weiße Haus am Dienstag kontaktiert und dabei auch eine persönliche Nachricht von Präsident Xi Jinping an Trump übermittelt, erklärte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington.

Bei einem überraschenden Besuch in Peking tauschte sich Kim Jong-un mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den Konflikt um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm aus. Nordkoreas Staatschef bekräftigte seinen Willen zur Beseitigung der Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel unter bestimmten Bedingungen. Außerdem bekräftigte er seine Bereitschaft, nicht nur mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sondern auch mit US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfel zusammenzutreffen. Ein Termin wurde nicht genannt. (dpa)

