Viehtransporter kippt um - Ferkelei auf Autobahn

Quelle: www.globallookpress.com Viehtransporter kippt um - Ferkelei auf Autobahn (Symbolbild)

Auf der Autobahn 38 bei Arenshausen in Thüringen ist ein Viehtransporter mit etwa 700 Ferkeln umgekippt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Nordhausen wurde die Autobahn am Dienstag in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Warum der Lastwagen beim Auffahren auf die A 38 umkippte, wird noch untersucht. Möglicherweise war der Lkw zu schnell unterwegs.