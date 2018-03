Kinder zum Terror angestachelt? Mutmaßlicher IS-Anhänger gibt Religionsunterricht in Italien

Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), das Kinder zu Selbstmordattentaten aufgerufen haben soll, ist in Italien festgenommen worden. Polizeieinheiten hätten am Dienstag einen Haftbefehl gegen den Leiter eines islamischen Kulturzentrums in Foggia in Apulien vollstreckt, teilte die Polizei mit. Der Mann stamme aus Ägypten, habe aber die italienische Staatsbürgerschaft. Ihm werde unter anderem vorgeworfen, islamistische Propaganda im Internet verbreitet zu haben.