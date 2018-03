Woher weht der Wind? Air-France-Fluggäste entdecken nach Landung Riesenloch im Flugzeug

Während eines 90-minütigen Innenfluges der Tochterfluggesellschaft von Air France HOP! von Paris nach Aurillac sind die Passagiere durch ein "lautes Geräusch" erschrocken, haben ihm jedoch keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Erst nach dem Ausstieg aus der Maschine erfassten die Fluggäste das ganze Ausmaß des Problems.

Nachdem der komische Laut entstanden sei, seien die Flugbegleiter zu den 48 Menschen an Bord geeilt, um sie zu beruhigen, meldete das Portal France 3. Der Pilot des Regionalverkehrsflugzeugs vom Typ ATR 42 vermutete, dass ein Zusammenstoß mit einer Vogelschar oder einem Eisblock das Geräusch verursacht haben könnte. Als die Passagiere bei der Ankunft in Aurillac ein riesiges Loch in der Flugzeugkabine von der Außenseite entdeckten, gaben sie zu, dass ihnen "ein eisiger Schauer über den Rücken gelaufen" sei.

@lamontagne_15 grosse frayeur sur le vol Orly Aurillac de ce dimanche soir victime d’un choc en altitude. Grâce au sang froid de l’équipage arrivée à bon port. pic.twitter.com/4dexe7Cvtg — Pht7515 (@pht7515) 25. März 2018

