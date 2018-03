Aus Kühlwagen befreite Iraker lehnen Asyl in Deutschland ab: Endziel - Großbritannien

Quelle: www.globallookpress.com Aus Kühlwagen befreite Iraker lehnen Asyl in Deutschland ab: Endziel - Großbritannien (Symbolbild)

Die auf einem Rastplatz bei Schwerte in Nordrhein-Westfalen aus einem Lastwagen befreiten irakischen Flüchtlinge wollen kein Asyl in Deutschland. Ihr Ziel sei weiterhin Großbritannien, sagte eine Sprecherin der Ausländerbehörde am Dienstag. Nach ihrer Vernehmung gebe es trotz der illegalen Einreise nach Deutschland keinen Grund für eine Verhaftung.