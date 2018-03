Great Barrier Reef bekommt ultradünne Schutzschicht gegen Sonnenstrahlen

Wissenschaftler aus dem Australischen Institut für Meeresbiologie haben einen ultradünnen Schutz entwickelt, um das Great Barrier Reef vor eingehenden Sonnenstrahlen zu schützen. Der aus Kalziumkarbonat entwickelte, abbaubare Schutzfilm, der 50.000 Mal dünner als das menschliche Haar sein soll, könnte bis zu 30 Prozent des gesamten Sonnenlichtes abwehren.

Der schwimmende Sonnenschutz wird, so die Forscher, an der Wasseroberfläche, einige Meter über dem Korallenriff platziert. Aufgrund von Klimaveränderungen leide das Great Barrier Reef unter Korallenbleiche, die anschließend zum Absterben der Korallen führt. In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Korallen an manchen Stellen des Korallenriffs um etwa die Hälfte reduziert.

