Ostseepipeline genehmigt: Nord Stream 2 nimmt letzte Hürde in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com

Der Bau der geplanten Ostseepipeline Nord Stream 2 ist im gesamten Abschnitt der deutschen Ostsee genehmigt. Nach dem Bergamt Stralsund erteilte nun auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie die Genehmigung für den Bau in den Gewässern der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Dem Bau im 31 Kilometer langen AWZ-Abschnitt stünden weder Belange der Schifffahrt noch der Meeresumwelt entgegen, teilte die Behörde am Dienstag in Hamburg mit.